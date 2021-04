Cagliari, un calciatore positivo al Covid. Il comunicato del club rossoblù

Si tratta di Gaston Pereiro, centrocampista uruguaiano

"Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro: secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato subito isolato. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento fiduciario: il Club ha avviato tutte le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti". Con questo comunicato il club isolano ha dato aggiornamenti sulla situazione relativa al centrocampista uruguaiano: ad Udine mercoledì scorso non era sceso in campo, rimanendo per 90' in panchina.