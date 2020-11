Cabrini: “Se Maradona avesse giocato nella Juve invece che a Napoli sarebbe ancora vivo” Poi le scuse

“Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli”. Ne è sicuro Antonio Cabrini, campione del Mondo nel 1982 e per 13i stagioni in maglia bianconera. “E’ stato una leggenda vivente e un avversario gentiluomo – ha detto Cabrini a Irpinia Tv di Avellino – che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio. Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l’ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato”.

Non sono però tardate ad arrivare le scuse dell’ex calciatore, il quale all’Ansa ha voluto precisare: “Il mio non era un giudizio morale, ma sull’energia di una città che non poteva contenere tutta questa passione, le mie parole sono state travisate. Ho pensato che l’ambiente ovattato nel quale ha vissuto alla Juve l’avrebbe protetto. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso”.