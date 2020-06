C. Manfredini: “Alti e bassi viola preventivabili col cambio di società. Lazio, no contraccolpo”

Doppio ex di Fiorentina e Lazio, Christian Manfredini ha parlato a Radio Sportiva del match che si giocherà domani all’Olimpico: “Contraccolpo? La Lazio ha perso contro una squadra forte e in salute, ci può stare. Tante assenze? La Lazio ha una rosa completa, può fare a meno di alcuni giocatori”. Sugli alti e bassi della Fiorentina: “Quando si cambia tanto e si riprogramma ci possono stare questi inconvenienti, quando c’è un cambio di società si possono preventivare anche brutti momenti. La Fiorentina deve tenere i giocatori di prospettiva e portare pazienza. In cosa la Fiorentina può mettere in difficoltà la Lazio? Manca Chiesa, ma ci sono altri giocatori che hanno le caratteristiche per fare male. Di sicuro non può andare a Roma ad aspettare”.