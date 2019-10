Brescia-Inter, cori contro Balotelli per tutto il match. Ma stavolta il razzismo non c’entra

“Se saltelli muore Balotelli“, è stato solo uno de tanti cori non molto carini ascoltati questa sera durante Brescia-Inter. Il centravanti cresciuto proprio nel club nerazzurro è stato preso di mira, infatti, da tutti i tifosi ospiti presenti al Rigamonti. Specie dopo i due gol messi a segno dalla squadra di Antonio Conte, ma anche in tantissime altre circostanze durante i 90′, Mario Balotelli è stato oggetto di scherno ed offese. La punta del Brescia non ha comunque dato cenni di risposta e ha giocato la sua partita facendo finta di niente.