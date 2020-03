Intervenuto a TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha parlato brevemente anche di Federico Chiesa:

Tanti nomi in partenza dalla Serie A? Higuain non resta alla Juve, così come Donnarumma, più che altro per una questione d’ingaggio. Al suo posto prenderei Sirigu. In generale però non credo in un Milan che può tornare grande in tempi brevi. Io spero Chiesa rimanga alla Fiorentina, credo nel progetto di Commisso.