Bonera: “La Fiorentina è forte, ma abbiamo una grande opportunità”

Daniele Bonera siederà sulla panchina del Milan anche nella partita di domani contro la Fiorentina(abbonati a DAZN) . L’ex viola Stefano Pioli, infatti, è ancora positivo al Coronavirus. Il momentaneo allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara del Meazza (parole riprese da pianetamilan.it)

Una partita difficile, ma quella contro la Fiorentina è stata sempre una gara affascinante. Siamo in un bel momento di forma. La viola ha attraversato un momento un po’ così, ma sappiamo il loro valore. La Fiorentina è una squadra forte, però siamo consapevoli che per continuare il nostro percorso domani abbiamo una grande opportunità. Ballottaggio tra Saelemaekers e Castillejo Sulla fascia destra siamo soddisfatti. La prova di Samu contro il Lille? Ha fatto una buona gara, coronata con il gol. Entrambi ci danno un certo equilibrio. Alexis ha fatto grandissimi miglioramenti. Brahim Diaz in panchina giovedì? Abbiamo fatto delle considerazioni rispetto all’avversario. Brahim è entrato bene e sappiamo quali sono le sue grandi qualità. Potrebbe partire dall’inizio domani.