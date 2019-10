Bocci: “La rosa è scoperta in alcune posizioni. A Gennaio un colpo importante se…”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Il calendario adesso è meno complicato, deve essere uno stimolo per affrontare squadre sulla carta inferiori. Se a Dicembre saremo nella parte sinistra della classifica, non troppo lontano dal treno europeo, mi aspetto un grande colpo. Il tesoretto risparmiato durante l’estate, può essere investito da Commisso e Pradè per fare un regalo ai tifosi. Ma dovrà essere un innesto utile e funzionale. La rosa è corta a centrocampo, vista la scarsa fiducia riposta in Benassi. L’ex Toro, per caratteristiche non è adatto a sostituire ne Badelj ne Pulgar ne Castrovilli. Siamo scoperti anche sugli esterni, Dalbert e Lirola non hanno sostituti naturali. L’ Udinese ha un’ottima fase difensiva, verrà a Firenze per giocarsi le sue occasioni in contropiede. Chiesa e Ribery sono le pedine fondamentali, ed insostituibili, dello schieramento tattico. Pedro è in ritardo di condizione, Boateng non è un attaccante puro e Vlahovic ha bisogno di tempo per crescere. Non mi aspetto l’inserimento di un centravanti dal primo minuto.