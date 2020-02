Biasin: “Le polemiche provano a offuscare i risultati della Juventus”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, scrive così degli episodi da rigore e della diatriba tra Juventus e Fiorentina:

La seconda è più seria e riguarda “le regole del calcio”. Il problema – oh, siate buoni, è solo un’opinione – è che i regolamenti non vanno bene e invece di essere “semplici” vanno sempre più verso “l’interpretazione”. Prendete il fallo di mano di Pezzella. È rigore? Molto probabilmente sì, ma se vai a spulciare le 342423 eccezioni sul fallo di mano in area c’è sicuramente un appiglio per discutere. Di sicuro c’è che le polemiche provano a offuscare i risultati dei bianconeri, ma anche i progressi – lenti, ma costanti – di Sarri nella costruzione della sua squadra (oh, è primo ma continuano a rompergli l’anima lo stesso…).