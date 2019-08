Bellusci: “Due categorie sono tante, ma proveremo il miracolo a Firenze”

“Nel calcio non c’è nulla di impossibile, tante volte in passato è successo il contrario di quello che ci si aspettava. Due categorie di differenza sono tante, ma il mister ci sta preparando bene. A Firenze vogliamo fare una grande partita e provare a fare il miracolo.”

Così il neo-acquisto del Monza, Giuseppe Bellusci, intervistato da Monza-News in merito alla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il difensore ex Empoli è andato in gol nella vittoria contro il Benevento allenato da Pippo Inzaghi.