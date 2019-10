“Ribery preso per stimolare Chiesa. A gennaio non mi aspetto Benalouane…”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana è intervenuto Massimo Basile in collegamento da New York:

Commisso è aiutato nella comunicazione da due fattori: è sempre stato innamorato del calcio, ed essendo un uomo del sud è molto caloroso ed affabile. Per gli americani i tifosi che vanno allo stadio sono considerati sacri, invece nella cultura italiana sono maggiormente tutelati coloro che guardano in televisione lo sport. Nel futuro la proprietà vorrà far sentire di nuovo speciali gli spettatori del Franchi. Commisso ha voglia di investire. A gennaio non mi aspetto un Benalouane, anche se non è facile fare buoni acquisti durante il mercato invernale. Fare lo stadio nuovo è una priorità, non danno nemmeno troppa importanza agli spazi commerciali come accaduto in passato. La burocrazia però è un problema serio, temo possa stufarsi se il percorso si allunga eccessivamente. Non mi aspettavo Ribery a questi livelli. Il francese è stato preso anche per aiutare Chiesa e mostrargli come si diventa un campione, un pungolo per stimolarlo nella crescita quotidianamente.