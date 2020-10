Basile: “Parallelo Commisso-Della Valle? Non esiste. Rocco sta perdendo tanti soldi”

Massimo Basile ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Mi aspetto un grande progetto a lungo termine da parte di Commisso, sulle strutture e sulla squadra. Adesso servono progressi anche sulla questione stadio. Vedo una grande chiarezza sulle infrastrutture e mi piace. Il progetto tecnico è meno netto, ma c’è bisogno di tempo. Anche lo stesso Rocco sta imparando come funziona il calcio in Italia. Impara dagli errori ed accumula esperienza. In merito penso che dovrebbe affidarsi anche a persone esperte che sanno di pallone. Il parallelo con i Della Valle? Non esiste, Commisso sta investendo e perdendo tanti soldi. Duncan e Cutrone sono stati pagati tanto a Gennaio, eppure adesso sono in panchina. Solo loro due costano quanto un intero centrocampo di Serie A. Rapporto con Chiesa? Commisso è rimasto deluso da Federico, si è speso tanto andando sempre incontro al ragazzo. Non si aspettava un si al rinnovo, ma un dialogo maggiore ed un modo di lasciarsi più umano.