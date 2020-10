Basile: “Fiorentina al bivio, prossime scelte determineranno la stagione. Iachini senza certezze”

Massimo Basile, direttamente da New York, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Se Chiesa dovesse partire mi dispiacerà molto dal punto di vista tecnico, il ragazzo è un grande giocatore. Sul campo a volte è rabbioso ed antipatico ma lo sono tutti i giocatori decisivi. Arrivare il 2 Ottobre in queste condizioni non è ottimale. Acquisto di un centravanti? Non era nei piani l’inserimento di una punta ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate. Adesso nelle ultime ore si può aprire un varco per qualche nome di livello. Con Iachini è in corso un dibattito dal punto di vista tattico. Il tecnico in questo momento non ha certezze, c’è un dialogo costruttivo con Pradè. In Fiorentina si rendono conto di essere al bivio tra una stagione positiva ed una molto importante. Ci sono potenzialità ma dipende tutto da come saranno reinvestiti i soldi della cessione di Chiesa.