Bartoletti: “Montella ha ritrovato gli stimoli perduti. Ribery? Un campione, la sua storia…”

Il giornalista Marino Bartoletti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina è in crescita dopo un inizio difficile, inevitabile in seguito ad un rinnovamento totale. Montella ha ritrovato gli stimoli che aveva precedentemente perduto. Ribery è un campione, rappresenta una storia di vita bellissima. Attraverso lo sport si è emancipato da una situazione personale complicata. Il francese può rivelarsi uno stimolo per altri campioni che magari in futuro vorranno venire a Firenze. Chiesa e Castrovilli sono in grado di dare tanto alla Fiorentina ed anche alla nazionale. Commisso mi sembra molto lucido, coerente ed entusiasta, caratteristiche raramente riscontrabili nella stessa persona.