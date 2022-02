Barone Jr lascia l’Italia, rescisso il contratto con l’Ascoli

Il figlio di Joe Barone ha chiuso la propria esperienza con l'Ascoli

Giuseppe Barone, calciatore e figlio del direttore generale della Fiorentina, ha rescisso il proprio contratto con l'Ascoli calcio. Il Ds dei bianconeri Marco Valentini in conferenza stampa ha annunciato la separazione. Il giovane si trasferirà nuovamente in Nord America per proseguire la propria carriera. L'esterno offensivo, dopo una serie di brutti infortuni, era approdato nelle Marche ad Agosto senza però riuscire ad esordire nella serie cadetta.