Regalo speciale: bambino interista insultato a Firenze invitato a San Siro

Un regalo di compleanno stupendo e decisamente meritato. Niccolò (10 anni) non ha avuto bisogno della sveglia stamattina, nonostante avesse dormito davvero poco. Adrenalina a mille, così come per i suoi genitori e la sua sorellina, pronti a regalargli (e regalarsi) una giornata fantastica. Firenze-Milano in poche ore, poi il Meazza e Inter-Cagliari dal primo rosso, ospiti del club nerazzurro. Il trauma per quanto accaduto in Fiorentina-Inter dello scorso dicembre è ormai alle spalle e l’invito ricevuto dall’Inter è la notizia più bella per il piccolo tifoso, che spera di assistere ad una vittoria dei suoi beniamini. Lo scrive fcinter1908.it.