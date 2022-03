Atalanta, Percassi si laurea e… polemizza: “Spero di non subire altri errori”

Il numero uno dell'Atalanta torna nuovamente su alcuni episodi, come il gol annullato a Malinovskyi a Firenze

"Tutte le squadre in corsa per i posti europei sono forti, comprese quelle al vertice, è tutto da giocare. C'è da sperare di non subire altri errori madornali, come è successo, abbiamo perso tanti punti per questi errori inaspettati".