Atalanta: Ilicic ora sta bene, debutto per Tamèze?

L’uscita dal campo contro il Genoa a causa del mal di schiena aveva destato preoccupazione in casa Atalanta, ma Josip Ilicic ci sarà contro la Fiorentina. L’ex viola sta bene. Come scrive il Corriere di Bergamo, Gasperini avrà tutti a disposizione per la trasferta di Firenze, ad eccezione dello squalificato De Moon. Obbligata, quindi, la mediana che sarà formata da Pasalic e Freuler con Tamèze — perché no — pronto a giocarsi i primi minuti in nerazzurro, dopo il suo arrivo dal Nizza.