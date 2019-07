Arsenal, Emery annuncia: “Contro la Fiorentina giocheranno tanti giovani”

Si avvicina Fiorentina-Arsenal, seconda gara per i viola nella International Champions Cup [CALENDARIO e RISULTATI]. In vista dell’incontro ha parlato Unai Emery, allenatore dei Gunners: “Sono molto contento di come i nostri giovani stanno lavorando in allenamento e nelle partite. Meritano un minutaggio maggiore e anche sabato contro la Fiorentina molti di loro giocheranno. È un’altra possibilità per vedere quali risposte potranno darci, al momento sono molto positive”.