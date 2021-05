Antonelli: “Commisso ora dimostri. Vlahovic? Ci sono cose impossibili…”

Il pensiero del dirigente e intermediario: "Sono convinto delle ambizioni di Commisso, ma è il momento di dimostrarle"

"Sono convinto delle ambizioni di Commisso, ma dopo due anni deve dimostrare di aver capito un po' come funziona. Estate-bivio? Non voglio fare il bastian contrario, ma avete visto la Juventus? Lì si è rotto un ingranaggio, le cose non si sono messe bene nonostante la grande conoscenza del calcio italiano. Il calcio oggi è imprevedibile, non sempre quello che è sulla carta poi diventa realtà. Adesso è fondamentale scegliere bene l'allenatore. Vlahovic? Ci sono cose possibili e cose impossibili. È un 2000, investirei tutto il possibile su di lui. Poi, se subentra l'impossibile, come una richiesta esorbitante di ingaggio, allora c'è poco da fare".