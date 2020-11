Ansia per Maradona, è ricoverato: ma non si tratta di Coronavirus

Diego Maradona è ricoverato in una clinica di La Plata. L’argentino, che ha compiuto 60 anni appena tre giorni fa, è finito in ospedale ma non per Covid-19: gli ultimi test a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia, infatti, avevano dato esito negativo.

L’allenatore, venerdì, era allo stadio per la partita della sua squadra contro il Patronato (vinta per 3-0), era sembrato indebolito e aveva avuto bisogno di assistenza per camminare. Il medico del Diez non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo. Lo scrive gazzetta.it.