Anche l’opposizione esulta per il Decreto Semplificazioni

Ceccardi: “Grazie a Lega riqualificazione Artemio Franchi sarà realtà”

“È grazie all’impegno della Lega se nella notte sono stati approvati una serie di emendamenti per liberare risorse per la riqualificazione degli stadi. In particolare il via libera alla nostra proposta a prima firma Pergreffi semplifica le procedure per gli stadi come l’Artemio Franchi vincolati dalla soprintendenza. Firenze merita uno stadio all’altezza della sua squadra e finalmente vedremo realizzarsi il nostro sogno, quello di tanti tifosi e della società. Questo sarà possibile grazie al nostro impegno, peccato per i 5s che hanno perso un’occasione per sostenere una norma utile alla nostra regione”. Lo dichiara Susanna Ceccardi candidata presidente in Toscana.