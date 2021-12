Alvarez, una big spagnola pronta a sferrare l’assalto: Fiorentina resta vigile

Una big spagnola pronta a sferrare l'offensiva per Julian Alvarez. Fiorentina e molte altre alla finestra delle novità

E' sempre più lunga la lista dei pretendenti per il giovane talento del River Plate Julian Alvarez. Infatti, oltre al forte interesse di Fiorentina e molte altre, il Barcellona sarebbe pronto a sferrare un'offensiva. Come conferma Olè, i blaugrana avrebbero mandato degli emissari in Argentina per studiarlo da più vicino. Il quotidiano però, spiega come la squadra spagnola debba prima cedere dei giocatori per poter pagare l'attaccante argentino, a causa dei tanti problemi finanziari che stanno negli ultimi tempi.