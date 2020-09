Alonso ai titoli di coda col Chelsea: lite furiosa con Lampard, ora è sul mercato

Molto probabilmente da qui a fine mercato Marcos Alonso lascerà il Chelsea. La sua lovestory con il club londinese è ormai giunta al termine, soprattutto a causa di un rapporto mai decollato con il tecnico dei Blues, Franck Lampard. Rapporto incrinatosi definitivamente in occasione dell’ultimo turno di Premier, quando il mancino ex Fiorentina è stato sostituito al termine dei primi 45′. Lo spagnolo non ha apprezzato la scelta del suo allenatore ed è andato direttamente sul pullman della squadra anziché seguire la parte restante del match contro il WBA dalla tribuna. Una mossa non proprio condivisa da Lampard, che a fine partita lo ha affrontato e tra i due sono volate parole grosse. Lo riporta il sito The Athletic.