Allenatori svincolati? Pochettino si mette sul mercato: “Ascolterò offerte”

Assieme a quello di Allegri, il nome dell’ex Spurs Mauricio Pochettino è probabilmente il più significativo tra gli allenatori al momento senza squadra. E se il primo ha fatto capire a più riprese di essere intenzionato a tornare in pista a partire dalla prossima stagione, le parole di Pochettino alla BBC suggeriscono tutt’altra volontà: “Nel caso arrivassero offerte sarò pronto e felice di ascoltarle”, ha detto l’argentino. Per poi aggiungere: “La Premier League è uno dei migliori campionati al mondo, e credo che per ogni manager sia straordinario lavorarci, ma ci sono anche altri campionati che possono essere entusiasmanti allo stesso modo“. Porte aperte dunque ad un futuro (anche) al di fuori dell’Inghilterra per il tecnico che soltanto pochi mesi fa portava il Tottenham a giocarsi la finale di Champions League.