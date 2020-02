Allarme Coronavirus: domani Verona-Cagliari a porte chiuse?

Il Coronavirus ferma anche Torino-Parma che viene rinviata a data da destinarsi così come Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. I sardi sono rimasti in Veneto e stanno lavorando per recuperare la partita già domani a porte chiuse. L’impennata dei contagi sta portando alle prime misure forti in Italia non può infatti non riguardare anche lo sport. E dopo lo stop del governo a tutte le competizioni in Lombardia e Veneto, comprese dunque le tre gare di Serie A, ora tocca al Piemonte. “Ci dispiace per i disagi creati soprattutto ai tifosi, ma era una misura indispensabile”, ha detto il prefetto di Torino Claudio Palomba. I casi di coronavirus in Piemonte sono infatti saliti da uno a sei nel giro di poche ore. Lo scrive gazzetta.it.