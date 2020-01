Addio ad Anastasi, l’ex centravanti di Juve e Inter colpito dalla SLA

Non ce l’ha fatta Pietro Anastasi: a 71 anni, l’ex centravanti ha alzato bandiera bianca e si è arreso allo stesso male che portò via Stefano Borgonovo. Una carriera splendida per il “Pelè bianco”, come qualcuno lo soprannominava, un tandem con Bettega che rimarrà nella storia e un sorriso contagioso che si è spento soltanto ieri. Per Anastasi tre scudetti, una Coppa Italia e l’Europeo del 1968 con la Nazionale.

Ecco le parole con cui il sito ufficiale del suo vecchio club chiude il suo commosso ricordo:

La Juventus abbraccia la moglie Anna, i figli Silvano e Gianluca e saluta Pietro con una semplice parola grande quanto lui: Grazie.