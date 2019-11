Acquafresca:”Astori grande uomo, siamo cresciuti insieme. Il Cagliari lotta per l’Europa “

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’attaccante Robert Acquafresca, queste le sue dichiarazioni:

Il Cagliari ha tutte le qualità per togliersi grandi soddisfazioni. Questa squadra vince soffrendo contro le big e porta a casa punti importanti. Può essere l’anno buono per centrare l’Europa. Nel corso della mia carriera mi aspettavo di più da me stesso, ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Bisogna essere positivi, me lo ha insegnato Davide Astori. Ci conoscevamo dall’adolescenza, abbiamo condiviso tanto insieme. E’ stata una persona meravigliosa ancor prima che un grande uomo.