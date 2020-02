A.D Lega Serie A: “La denuncia di oltre 200 utenti rappresenta una svolta epocale contro la pirateria”

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha parlato così della recente operazione ad opera della Guardia di Finanza contro la pirateria, che ha visto la denuncia di oltre di 200 utenti:

Per fortuna il nostro è un paese civile, nel quale chi sbaglia paga. Da mesi la Lega della Serie A ha dichiarato guerra alla pirateria, in quanto fenomeno criminale spesso portato avanti da utenti inconsapevoli del reato che stanno compiendo e delle gravi conseguenze che si possono verificare. Voglio fare perciò i complimenti alla Guardia di Finanza e all’Autorità giudiziaria per il grande risultato ottenuto con questa operazione. La denuncia di oltre 200 consumatori finali rappresenta una svolta epocale a tutela di tutti quei club e di quei tifosi che onestamente fanno l’abbonamento per seguire le partite del nostro campionato.

https://www.violanews.com/news-viola/ag-vlahovic-fiumi-di-telefonate-per-dusan-del-rinnovo-parleremo-molto-presto/