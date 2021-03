Le donne non sono importanti solo oggi che è la loro festa celebrata in tutto il mondo, ma tutti i giorni noi maschietti dobbiamo ringraziarle per esserci accanto e aiutarci nei momenti difficili e anche con i loro piccoli gesti che spesso risolvono tante situazioni.

AUGURI a tutte le donne, in primis a quelle appassionatissime che tifano per la Fiorentina, ma anche a quelle che non hanno la nostra splendida passione che ci fa dannare ora più che mai.