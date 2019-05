Lafont e Dragowski il dualismo dall’esito non più scontato: i numeri del polacco

Bartłomiej Drągowski con il suo Empoli si è reso protagonista di un girone di ritorno a dir poco eccezionale, gli occhi di diversi esperti a livello nazionale lo hanno eletto come uno dei portieri più decisivi degli ultimi mesi. Basti pensare alle statistiche riportate da StatsCalcio sulla sua pagina twitter, il portiere polacco occupa le prime tre posizioni della classifica per il maggior numero di parate (spesso spettacolari) in una singola partita di Serie A 2018/19.

1) Bartłomiej Drągowski (Empoli) vs Atalanta: 17

2) Bartłomiej Drągowski (Empoli) vs Inter: 12

3) Bartłomiej Drągowski (Empoli) vs Fiorentina: 10

Il prestito di 6 mesi all’Empoli sembra gli abbia giovato soprattutto a livello mentale trovando continuità e sicurezze, dal canto suo Lafont ha alternato buone prestazioni ad errori abbastanza grossolani. La prestazione non brillante nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, contro L’Atalanta, è ancora vivida nella memoria dei tifosi. La complicata situazione ambientale probabilmente ha influito sul suo rendimento, vista la giovane età, tuttavia adesso una riflessione è d’obbligo poichè entrambi reclamano spazio da titolare in vista della prossima stagione.