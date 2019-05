Zurkowski studia l’italiano, Traoré rimane in sospeso

Il futuro del centrocampo è in bilico. Se in tanti se ne andranno, anche Benassi e Dabo sono alla ricerca di una conferma. E tra i nuovi volti, ecco Szymon Zurkowski, che arriverà dal Gornik Zabrze e che nell’ultima conferenza stampa ha dichiarato di studiare l’italiano per farsi trovare pronto all’appuntamento viola. Come riporta Il Corriere dello Sport, sul banco resta la questione legata ad Hamed Junior Traoré, centrocampista dell’Empoli del quale la Fiorentina non ha ancora depositato il contratto in Lega, in attesa di ulteriori analisi cardiache.