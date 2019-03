Verso l’Atalanta: Mirallas in gruppo, Fernandes torna titolare. In attacco…

Su La Nazione si fa il punto sulla formazione della Fiorentina in vista della gara di Bergamo contro l’Atalanta. Mirallas è tornato in gruppo, Pezzella continua il lavoro personalizzato per recuperare all’infortunio. In mezzo al campo tornerà Fernandes, con Benassi e Veretout confermati. Anche in difesa dovrebbe cambiare poco e Ceccherini va verso la conferma. In attacco è ballottaggio aperto tra Simeone e Gerson per affiancare Chiesa e Muriel nel tridente. Possibile che l’argentino parta ancora dalla panchina.