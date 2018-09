Una Fiorentina diversa per lo scontro diretto di Marassi

A Marassi servirà una Fiorentina diversa da quella arrendevole che ha perso a Napoli. Pioli ha capito in fretta il problema: migliorare la fase offensiva. Forse è per questo che esordirà da titolare Pjaca, ma certezze non ce ne sono. Il tecnico viola vuole pensarci bene, perché con il croato la squadra è più sbilanciata, mentre con Eysseric c’è maggior equilibrio. Viola e Samp stasera si giocano il secondo posto, per agganciare Napoli e Spal alle spalle della Juventus. Senza contare che è il primo scontro diretto con vista Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.