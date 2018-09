Tutti vogliono Chiesa: ecco il piano di babbo Enrico

Oltre che su Giovanni Simeone, La Nazione si concentra anche su Federico Chiesa che si è preso una valanga di elogi dopo aver cambiato la partita fra Italia e Polonia. Da più parti arrivano sussurri e spifferi, come se la partita a scacchi fosse in pieno svolgimento. La famiglia Chiesa sarebbe intenzionata ad allungare il contratto almeno di un altro anno (scade nel 2022), con un adeguamento, magari entro l’anno. Tutto questo strizzando l’occhio all’Europa, anche se mancheranno tantissime partite per centrare l’obiettivo. Ecco perché Corvino potrebbe anche fissare un appuntamento ad anno nuovo.