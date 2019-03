Tardelli: “Chiesa può segnare di più. Enrico deve insegnargli come si fa a essere spietati”

Marco Tardelli, ex centrocampista, ha parlato di Federico Chiesa a La Gazzetta dello Sport: «Federico non ha niente di suo padre se non i lineamenti della faccia e la gobba quando parte palla al piede. Ma papà Enrico deve insegnargli come si fa a essere spietati al momento del tiro. Il gioiello della Fiorentina può segnare molte più reti. E diventare un punto di riferimento prezioso per il calcio italiano».