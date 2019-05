Strategie future: il tempo è nemico, prima la salvezza

Prima la salvezza, poi il resto. Come scrive La Nazione, per le mosse del futuro il rischio è che il tempo possa giocare un ruolo importante, ma contrario. La salvezza matematica da conquistare ha rallentato tutto e in alcuni casi messo in frigorifero situazioni che dovevano essere affrontate con una certa velocità. Tutto è rimandato a lunedì 27 maggio, quando pare prenderà la parola Diego Della Valle. E tutto sarà più chiaro perché il tempo stringe.