Stop alle proteste, la tregua: a Parma oltre mille tifosi inciteranno la squadra

Per 90 minuti, quelli di Parma, la contestazione delle ultime settimane sarà messa da parte. D’altronde c’è ancora la salvezza da conquistare. Come scrive il Corriere Fiorentino, non si può ancora fare una stima precisa su quanti tifosi ci saranno domenica al Tardini, ma è certo che saranno più di mille al fianco della Fiorentina. La squadra dovrà reagire e mostrare la coesione smarrita.

La stagione viola si sta concludendo tra mille difficoltà, ma anche quella del Parma è diventata una vorticosa discesa verso il basso. I risultati sorprendenti avevano eletto la squadra di D’Aversa come sorpresa del campionato. Oggi, a due punti dai viola, ci sono anche loro nella zona calda.