Stasera tutti al Franchi per mantenere la Serie A, aspettando lo Zio d’America

Lo Zio d’America è davvero alle porte? Ieri se lo chiedeva tutta Firenze, come scrive questa mattina Alessandro Rialti sul Corriere dello Sport. Ma se le domande sul futuro della Fiorentina sono importanti e nella testa di tutti, altrettanto fondamentale è la gara di questa sera, che vedrà arrivare il Genoa in uno stadio Franchi pressoché esaurito. Mantenere la Serie A, ovviamente, è la priorità, e la squadra viola ha tutte le carte in regola per farcela. Soltanto dopo il fischio finale si potrà parlare in maniera approfondita dell’immediato futuro che aspetta il club gigliato. Del resto, la distanza con i Della Valle si è fatta ormai siderale e nonostante in città ci sia ancora un partito in loro difesa, occorre voltare pagina quanto prima, per il bene di tutti ed un clima più sereno.