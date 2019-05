Squadra in ritiro, Andrea Della Valle vicino al gruppo: arriva anche Diego?

Come scrive il Corriere Fiorentino: “Subito dopo l’allenamento, la squadra è andata in ritiro. Per stare insieme, per trovare unione e concentrazione prima della gara decisiva. Insieme ai giocatori è andato anche Andrea Della Valle e oggi, con buone probabilità, dovrebbe raggiungerlo suo fratello Diego. Ancora non è certa la loro presenza alla partita domenica sera ma quella in ritiro dovrebbe servire a tutti i giocatori per cercare di concentrarsi nel migliore dei modi su una partita finale dove le gambe potrebbero iniziare a tremare”.