Spenta e abulica: ora la Fiorentina trema davvero

La Gazzetta dello Sport commenta la sconfitta viola a Parma: “Sul futuro immediato della Fiorentina, invece, si stende un velo di precarietà e di tristezza. Sono 4 partite che la Viola non segna, giochicchia, tocchetta, non punge. Col Parma alle accelerazioni di Chiesa non hanno fatto seguito i costanti inserimenti in area di Simeone, sempre troppo impreciso quando va alla conclusione. Il dato del possesso-palla è indicativo: la Fiorentina ha avuto il 61,8 per cento, già ma che cosa ha combinato in tutto questo tempo? E poi, spesso, ci sono le disattenzioni in fase di contenimento, probabilmente figlie della mancanza di esperienza. Fatto sta che adesso il cielo è grigio e ci sono pochi giorni per ricaricare le batterie: si deve ritrovare quello spirito da battaglia che è necessario per arrivare al traguardo“.