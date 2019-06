Spalletti più Gandini: il piano di Commisso dopo il closing

Come scrive La Nazione, la nuova Fiorentina sembra già aver individuato allenatore e direttore generale. Per quanto riguarda la panchina, il sogno è Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto la voglia un giorno di allenare la Fiorentina. Ma l’ex tecnico dell’Inter – come Montella – ha due anni di contratto e deve trovare una via d’uscita per liberarsi dall’Inter. L’Aeroplanino resta in attesa di una chiamata, anche solo per capire cosa fare con il suo contratto in essere.

Per quanto riguarda il ruolo di direttore generale, si è passati da Pierpaolo Marino a Massimiliano Mirabelli per arrivare a Umberto Gandini, ex di lungo corso del Milan di Berlusconi. Corvino comunque pare fuori dai giochi, mentre Antognoni sarà coinvolto anche con la prossima proprietà. Queste le idee di Commisso, pronto a svelare i suoi piani dopo il closing.