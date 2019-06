Semplici vuole Saponara per la sua SPAL

L’idea di Semplici: portare Saponara a Ferrara. Suggestione di mercato? No, c’è molto di più. Il fantasista gli piace e ne sta parlando con il ds Vagnati che valuta le possibilità di mandare in porto l’affare. Il 27enne rientra alla Fiorentina, dopo la stagione in prestito alla Sampdoria, ma sarà semplicemente di passaggio tanto da guardarsi attorno per vedere dove potrà essere utile. Come riporta Il Corriere dello Sport, Semplici avrebbe confidato la convinzione di fare di Saponara un leader della nuova squadra aumentando nel gruppo il tasso tecnico e la personalità. Vagnati è pronto a trattare il prestito (si vedrà se aggiungere riscatto ed eventuale controriscatto), con il club viola che lo lascerà andare non rientrando nei piani.