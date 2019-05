Scatto Atalanta per Traoré, anche Arsenal e Wolfsburg chiedono informazioni

Adesso l’Empoli sta cercando di piazzare Hamed Junior Traoré a una cifra superiore ai 12 milioni che la Fiorentina avrebbe versato nelle casse azzurre. Come racconta La Nazione, si sarebbe fatta sotto l’Atalanta, alla ricerca di pedine di qualità per allungare la rosa in previsione di una stagione lunga e impegnativa. E le ultime prestazioni di livello di Traoré avrebbe definitivamente acceso i riflettori su di lui, ben sapendo delle complicazioni sorte proprio con la Fiorentina. Ma il club di Percassi non è l’unico che si sarebbe mosso per assicurarsi il centrocampista. Il Premier è soprattutto l’Arsenal che avrebbe chiesto informazioni, almeno in un recente passato. I Gunners vorrebbero tornare a pescare in Italia, dopo Torreira, e un osservatore del club londinese sarebbe stato intercettato più volte a seguire le partite dell’Empoli. Anche dalla Bundesliga le pretendenti non mancherebbero (Wolfsburg?).