Rocco Il Salvatore: dalla musica di Rocky alla benedizione del prete, che giornata per Firenze

Una vera e propria luna di miele, come viene definita nell’edizione fiorentina de La Repubblica, quella in atto tra il popolo viola e Rocco Commisso. Dopo la conferenza stampa, ieri pomeriggio l’imprenditore italo-americano si è presentanto anche ai tifosi, sotto la tribuna gremita, su un tappeto viola steso sul campo, introdotto da Giancarlo Antognoni e Dario Nardella. Con gli appassionati in estasi, Commisso è entrato in campo con in sottofondo la colonna sonora di Rocky, musica utilizzata anche da Vittorio Cecchi Gori per la presentazione della squadra in piazza Santa Croce nel lontano 1992, come ricorda lo stesso quotidiano. Rocco come Vittorio? C’è chi già pregusta un nuovo salto sulla balaustra. E poi la benedizione – non capita da tutti, per la verità – fatta da un prete “nella veste di tifoso”. Tutto, nel mondo di Commisso, avviene naturalmente. E’ il Rocco-show.