Rimpianto Empoli: è “viola dalla rabbia”

La Nazione di oggi dedica spazio ai rimpianti dell’Empoli, descritto dal quotidiano “viola dalla rabbia” e spedito in B perché il Genoa, contro una Fiorentina a cui interessava poco o nulla di giocarsela, ha atteso fino alla fine la vittoria dell’Inter: i rossoblu hanno rischiato, ma gli è andata bene. Mentre agli azzurri, che hanno perso a San Siro lottando come un leoni fino alla fine è andata male. La Fiorentina avrebbe potuto aiutare i cugini battendo il Genoa, ma forse non ne aveva voglia o forse, più semplicemente, non ne aveva la forza.