Quoque tu Cesare: prima al Franchi da ex, tra rivincite e Serie B

Come scrive il Corriere Fiorentino, “Quarantuno anni e diciannove giorni dopo Prandelli sarà a giocarsi come allora la salvezza dei liguri proprio nel giorno del suo primo ritorno al Franchi che aveva immaginato mille volte, sempre con scenari diversi. Applausi dalla Fiesole? Da tutto lo stadio? E poi il ritorno nel suo spogliatoio, gli amici mai persi, l’affetto di una città: niente, non ci potrà essere spazio per le emozioni. Se l’Empoli vince a San Siro, (ma a fidarsi degli altri campi la Fiorentina in B c’è già andata una volta), una delle due retrocederà sul campo. Destino crudele, quasi fosse stato uno sceneggiatore di gialli a scrivere l’atto finale di questo campionato”.