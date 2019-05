Secondo quanto scrive La Nazione, è difficile che subito dopo Fiorentina-Genoa i vertici del club viola possano rilasciare dichiarazioni riguardanti il futuro della società. Essenziale restare in Serie A, la sensazione è che per qualunque tipo di annuncio si voglia aspettare l’esito delle elezioni comunali. A meno che Diego Della Valle non decida di sorprendere e parlare comunque.