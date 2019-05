Prandelli, l’attesa degli amici fiorentini: “Salviamoci e festeggiamo con una bistecca”

“Non si può essere avversari quando si torna a casa”. Così il Corriere Fiorentino parla del ritorno da ex di Prandelli a Firenze, raccogliendo anche i pensieri di alcuni amici, come Paolo Bacciotti: “Ci siamo scambiati alcuni messaggi, abbiamo scherzato su questo particolare incrocio. L’ho sentito pronto e molto concentrato per la partita di domenica sera. Mi auguro che si salvi la Fiorentina ma anche lui così avrà il tempo per tornare per una bistecca. Da buon fiorentino adottivo, adora mangiarla insieme ad un buon calice di vino”.