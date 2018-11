Pioli: “Roma forte nonostante le cessioni. A noi sta mancando pericolosità in attacco”

L’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha un’intervista a Il Messaggero in vista di Fiorentina-Roma e inizia raccontando di un abboccamento quando allenava al Chievo con l’allora DS Sabatini che poi scelse Luis Enrique. Sei parla poi di attualità

La Roma è forte nonostante abbia perso due giocatori determinanti come Nainggolan e Alisson. Però ha trovato altri equilibri, ha personalità e fisicità. E’ una squadra da vertice. Il nostro momento? Le prestazioni fisiche sono in linea con quelle di un anno fa. Ci sta mancando solo la pericolosità in attacco. Di Francesco? E’ un allenatore capace, sa dare una identità alle sue squadre. I risultati parlano per lui, basta guardare dove è arrivata a primavera la Roma in Champions. Dzeko-Simeone? Il giallorosso è un fenomeno, ma io mi tengo il Cholito, punto su di lui.