Perché la Fiorentina è finita così in basso? Ci sono (almeno) tre motivi

Per tre motivi: 1) i giocatori erano legati anima e cuore a Stefano Pioli. L’uscita di scena dell’ex tecnico viola ha fatto sparire l’unico leader dello spogliatoio; 2) la Fiorentina è la formazione più giovane del campionato e quando, a sorpresa, si è trovata in piena zona retrocessione ha pagato l’inesperienza malgrado la presenza di giocatori di valore come Chiesa e Muriel; 3) la contestazione ha tolto altra sicurezza a una formazione che era già diventata estremamente fragile. Un gruppo che doveva essere costruito l’estate scorsa su basi ben diverse.